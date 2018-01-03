Кино для всех

Что: х/ф “Величайший шоумен”

Где: “РусьКино”, “Киномакс”

Когда: с 4 января

Сколько стоит: по запросу (ряд, место) ~300 руб.

Зачем: Хью Джекман уже давно стал легендой. На музыкальные спектакли этого артиста, с успехом идущие на Бродвее, билетов традиционно не достать. Однако широкой публике он больше известен своими ролями в боевиках. Благодаря новому мюзиклу Майкла Грэйси у вас появляется редкий шанс увидеть мистера Джекмана в роли красавца, мечтателя и антрепренера Финеаса Тэйлора Барнума – человека, основавшего самый популярный цирк-шапито в мире.