…выставке-ярмарке “Новогодняя карусель”, которая стартует 26 декабря в экспоцентре Торгово-промышленной палаты. Сами понимаете, на выставке никто типовой товар из сетевого магазина показывать не будет, так что у вас есть все шансы найти что-то интересное. В прошлом году владимирцы покупали:

– керамические сувениры (в фольклорной тематике)

– расписные изделия из дерева

– сумки ручной работы

– авторскую ювелирку

– сибирские валенки

– одежду российских дизайнеров

Угощения тоже будут интересными. Как минимум по цене, так как организаторы поручились, что каждый сможет найти продукты по своему вкусу и бюджету.

Выставке уже 16 лет (первая состоялась в лохматом 2001 году), многие ошибки прошлых лет учтены, так что смело можете порадовать себя перед Новым годом сувенирами или угощениями.