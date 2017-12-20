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Всё самое интересное про Новый год во Владимире

…выставке-ярмарке “Новогодняя карусель”, которая стартует 26 декабря в экспоцентре Торгово-промышленной палаты. Сами понимаете, на выставке никто типовой товар из сетевого магазина показывать не будет, так что у вас есть все шансы найти что-то интересное. В прошлом году владимирцы покупали:

– керамические сувениры (в фольклорной тематике)
– расписные изделия из дерева
– сумки ручной работы
– авторскую ювелирку
– сибирские валенки
– одежду российских дизайнеров

Угощения тоже будут интересными. Как минимум по цене, так как организаторы поручились, что каждый сможет найти продукты по своему вкусу и бюджету.
Выставке уже 16 лет (первая состоялась в лохматом 2001 году), многие ошибки прошлых лет учтены, так что смело можете порадовать себя перед Новым годом сувенирами или угощениями.

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Факты

Всё самое интересное про Новый год во Владимире

Факты

Всё самое интересное про Новый год во Владимире

Факты

Всё самое интересное про Новый год во Владимире

Факты

Всё самое интересное про Новый год во Владимире

Факты

Всё самое интересное про Новый год во Владимире

Факты

Всё самое интересное про Новый год во Владимире