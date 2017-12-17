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Всё самое интересное про Новый год во Владимире

…через неделю. 24.12 заработают все 7 официальных точек по продаже новогодних красавиц:

ул. Батурина (у входа в парк)
пр-кт Строителей (около домов 10 и 25)
пр-кт Ленина (у дома 43)
ул. Василисина (рядом с домами 17-19)
ул. 850-летия города Владимира (новый сквер, недалеко от часов)
ул. Балакирева (у дома 25)
ул. Безыменского (у домов 9 и 17)

Сами понимаете, мест продаж на самом деле будет больше. В прошлом году, например, можно было у ТЦ “Меридиан” купить сосны с корнями в ведёрке, сегодня такая точка работает у “Тандема”. Многие горожане брали новогодние деревца у входа в центральный рынок. Уже сейчас между “Мегаторгом” и “Ашаном” продают “рождественские сосны”. Так что, если у вас есть 1-2 тысячи рублей уже сейчас – вперёд за новогодним настроением!

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Факты

Всё самое интересное про Новый год во Владимире

Факты

Всё самое интересное про Новый год во Владимире

Факты

Всё самое интересное про Новый год во Владимире

Факты

Всё самое интересное про Новый год во Владимире

Факты

Всё самое интересное про Новый год во Владимире

Факты

Всё самое интересное про Новый год во Владимире