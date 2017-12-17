…через неделю. 24.12 заработают все 7 официальных точек по продаже новогодних красавиц:

ул. Батурина (у входа в парк)

пр-кт Строителей (около домов 10 и 25)

пр-кт Ленина (у дома 43)

ул. Василисина (рядом с домами 17-19)

ул. 850-летия города Владимира (новый сквер, недалеко от часов)

ул. Балакирева (у дома 25)

ул. Безыменского (у домов 9 и 17)

Сами понимаете, мест продаж на самом деле будет больше. В прошлом году, например, можно было у ТЦ “Меридиан” купить сосны с корнями в ведёрке, сегодня такая точка работает у “Тандема”. Многие горожане брали новогодние деревца у входа в центральный рынок. Уже сейчас между “Мегаторгом” и “Ашаном” продают “рождественские сосны”. Так что, если у вас есть 1-2 тысячи рублей уже сейчас – вперёд за новогодним настроением!