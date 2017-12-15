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Факты

Всё самое интересное про Новый год во Владимире

…на то, чтобы украсить к Новому году какой-нибудь гигантский объект. Например, верхнюю половину вышки на Всполье (высота 180м) можно было бы осветить пятьюдесятью рядами светящихся лампочек. Лампочек, кстати, в этой мегагирлянде внимательный и очень усидчивый наблюдатель насчитал бы более 30.000. А купить такое чудо в магазине стоило бы около 100.000 рублей (если есть лишние деньги – берите и устройте городу праздник!). По словам сотрудников обслуживающей организации, это светящееся богатство – даже не половина от всей городской новогодней иллюминации. Посчитать же точное количество разноцветных лампочек во Владимире возможным не представляется.

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Факты

Всё самое интересное про Новый год во Владимире

Факты

Всё самое интересное про Новый год во Владимире

Факты

Всё самое интересное про Новый год во Владимире

Факты

Всё самое интересное про Новый год во Владимире

Факты

Всё самое интересное про Новый год во Владимире

Факты

Всё самое интересное про Новый год во Владимире