…на то, чтобы украсить к Новому году какой-нибудь гигантский объект. Например, верхнюю половину вышки на Всполье (высота 180м) можно было бы осветить пятьюдесятью рядами светящихся лампочек. Лампочек, кстати, в этой мегагирлянде внимательный и очень усидчивый наблюдатель насчитал бы более 30.000. А купить такое чудо в магазине стоило бы около 100.000 рублей (если есть лишние деньги – берите и устройте городу праздник!). По словам сотрудников обслуживающей организации, это светящееся богатство – даже не половина от всей городской новогодней иллюминации. Посчитать же точное количество разноцветных лампочек во Владимире возможным не представляется.