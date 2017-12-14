…продавцы таких комплектов думают о соблюдении стандартов и собственной выгоде, а не о здоровье чьих-то сына или дочери. Не всё, что вкусно стоит давать детям. Не нам вас учить, но зачастую, желая порадовать ребёнка, мы выбираем то, что нравится, а не то, что стоило бы покупать. А магазинам мы доверяем, мол, раз продаётся, значит, безвредно и безопасно. В Роспотребе уверены: главный подарок Вашему ребёнку – грамотно подобранные вкусняшки. Это сложно сделать, когда подарки покупаются, например, на весь класс. Конечно, когда речь идёт о диабете или других сложных заболеваниях, то начинка красивой коробки должна быть полностью индивидуальна. Но если жёстких противопоказаний нет, то смело можно довериться:

1. Печенью, но только галетному. У него ниже калорийность и оно щадит желудочно-кишечный тракт

2. Конфетам, но лучше шоколадным без начинки. Сами знаете – витамины, минералы, антиоксиданты ещё никому не повредили

3. Зефиру! Никаких жиров, только белки (рост мышц), сахар (работа мозга и иммунитет), натуральные загустители, желатин и фруктово-ягодное пюре

4. Пастиле, это диетический продукт (отсутствуют жиры).

А вот следующие вкусности специалисты из детского подарка рекомендуют исключить:

1. Арахис и ядро абрикосовой косточки. Это аллергены

2. Карамель и леденцы. И зубам вред и подавиться можно.

Следующие компоненты (они часто прячутся под красивой упаковкой) специалисты не советуют всем без исключения: пищевые добавки, консерванты, гомогенизированные жиры и масла. Но это Вы знаете и сами, и (мы уверены😉 ) никогда не притронетесь к этим райским наслаждениям и воздушным чудам…