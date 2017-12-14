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Всё самое интересное про Новый год во Владимире

…продавцы таких комплектов думают о соблюдении стандартов и собственной выгоде, а не о здоровье чьих-то сына или дочери. Не всё, что вкусно стоит давать детям. Не нам вас учить, но зачастую, желая порадовать ребёнка, мы выбираем то, что нравится, а не то, что стоило бы покупать. А магазинам мы доверяем, мол, раз продаётся, значит, безвредно и безопасно. В Роспотребе уверены: главный подарок Вашему ребёнку – грамотно подобранные вкусняшки. Это сложно сделать, когда подарки покупаются, например, на весь класс. Конечно, когда речь идёт о диабете или других сложных заболеваниях, то начинка красивой коробки должна быть полностью индивидуальна. Но если жёстких противопоказаний нет, то смело можно довериться:

1. Печенью, но только галетному. У него ниже калорийность и оно щадит желудочно-кишечный тракт
2. Конфетам, но лучше шоколадным без начинки. Сами знаете – витамины, минералы, антиоксиданты ещё никому не повредили
3. Зефиру! Никаких жиров, только белки (рост мышц), сахар (работа мозга и иммунитет), натуральные загустители, желатин и фруктово-ягодное пюре
4. Пастиле, это диетический продукт (отсутствуют жиры).

А вот следующие вкусности специалисты из детского подарка рекомендуют исключить:

1. Арахис и ядро абрикосовой косточки. Это аллергены
2. Карамель и леденцы. И зубам вред и подавиться можно.

Следующие компоненты (они часто прячутся под красивой упаковкой) специалисты не советуют всем без исключения: пищевые добавки, консерванты, гомогенизированные жиры и масла. Но это Вы знаете и сами, и (мы уверены😉😉) никогда не притронетесь к этим райским наслаждениям и воздушным чудам…

 

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Факты

Всё самое интересное про Новый год во Владимире

Факты

Всё самое интересное про Новый год во Владимире

Факты

Всё самое интересное про Новый год во Владимире

Факты

Всё самое интересное про Новый год во Владимире

Факты

Всё самое интересное про Новый год во Владимире

Факты

Всё самое интересное про Новый год во Владимире