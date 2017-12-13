Учим движения disco к корпоративу!

70-е возвращаются! Дизайнеры снова начинают котировать клеши, массивную бижутерию и ткани самых невероятных расцветок. Элтон Джон опять обретает статус иконы стиля, а фотосессии VOGUE и HARPER’S BAZAAR бесспорно вдохновляются такими фильмами, как “Студия-54”, “Лихорадка субботнего вечера”, “Слава” или “Ночи в стиле буги”. С учетом этих трендов вангуем: на грядущих владимирских корпоративах самой топовой музыкой станет диско. Для того чтобы суметь под него зажечь не хуже, чем Джон Траволта или Барбара Стрейзанд, посмотрите короткий видеоурок по основным движениям.