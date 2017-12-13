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Всё самое интересное про Новый год во Владимире

…одежда для собак. По словам продавцов, популярность такого подарка выросла в первую очередь из-за интернет мемов, главный из которых: “Мой хозяин идиот”.

Такой костюм купить во Владимире не так-то просто. Да и специалисты не особо рекомендуют, ведь чаще всего одежда у собаки появляется ради лайков, а не для здоровья и комфорта четвероногого друга. Впрочем, данных, что переодевание и громкий смех хозяев нанёс кому-то вред, нет. Когда решитесь на покупку, помните: на большую собаку найти что-то практически невозможно, пёсий Милан работает только по маленьким лекалам. Так что, если “члена семьи” можно носить подмышкой, то ему точно могут подойти эти 5 трендов четвероногой моды по версии владимирских зоомагазинов:

 

 

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Факты

Всё самое интересное про Новый год во Владимире

Факты

Всё самое интересное про Новый год во Владимире

Факты

Всё самое интересное про Новый год во Владимире

Факты

Всё самое интересное про Новый год во Владимире

Факты

Всё самое интересное про Новый год во Владимире

Факты

Всё самое интересное про Новый год во Владимире