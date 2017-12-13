…одежда для собак. По словам продавцов, популярность такого подарка выросла в первую очередь из-за интернет мемов, главный из которых: “Мой хозяин идиот”.

Такой костюм купить во Владимире не так-то просто. Да и специалисты не особо рекомендуют, ведь чаще всего одежда у собаки появляется ради лайков, а не для здоровья и комфорта четвероногого друга. Впрочем, данных, что переодевание и громкий смех хозяев нанёс кому-то вред, нет. Когда решитесь на покупку, помните: на большую собаку найти что-то практически невозможно, пёсий Милан работает только по маленьким лекалам. Так что, если “члена семьи” можно носить подмышкой, то ему точно могут подойти эти 5 трендов четвероногой моды по версии владимирских зоомагазинов: