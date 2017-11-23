Годный завтрак

Чашечка кофе с утра пораньше или фруктовые фреши – вчерашний день! Сегодня, модные и продвинутые выбирают в качестве завтрака смузи – воздушную смесь из овощей и фруктов с водой или соевым молоком, изобретенную в середине 60-х американским королем коктейль-баров Стивеном Кунау. Такая вкусняшка может заставить вас отказаться от кофеина по утрам!