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Кофе уже не тренд
Чашечка кофе с утра пораньше или фруктовые фреши – вчерашний день! Сегодня, модные и продвинутые выбирают в качестве завтрака смузи – воздушную смесь из овощей и фруктов с водой или соевым молоком, изобретенную в середине 60-х американским королем коктейль-баров Стивеном Кунау. Такая вкусняшка может заставить вас отказаться от кофеина по утрам!
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Максимум насыщения и минимум калорий
В любом смузи содержится много клетчатки, которая, на минуточку, является главным топливом для бифидобактерий, живущих в кишечнике и отвечающих за иммунитет. Помимо этого, клетчатка продлевает чувство сытости, значит, смузи-завтрак не даст вам злоупотребить вредными перекусами до обеда.
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Просто добавь воды
Отмыть блендер после приготовления смузи намного легче, чем соковыжималку после фреша. Главное, сразу же залить чашу агрегата водой, для того чтобы кусочки овощей и фруктов не присохли к ним намертво.
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Худеем вкусно
При помощи смузи можно легко провести вкусный и полезный разгрузочный день. А если только овощами и фруктами вы не наедаетесь, просто добавьте в коктейль немного протеинового порошка
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Завтрак для ленивых
Увы, свежеприготовленный смузи при комнатной температуре живет максимум три часа, но если положить его в холодильник, этот срок сразу же увеличится до суток. Таким образом, делая смузи, вы за раз можете приготовить завтрак сразу же на два дня!
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Правила приготовления
В смузи можно сочетать абсолютно любые овощи и фрукты, при условии, что вы соблюдаете их цветность: красное к красному, зеленое к зеленому и т.д. Именно так это сделано в коктейле нашего специалиста по вкусным завтракам.
Годный завтрак
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