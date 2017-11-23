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Годный завтрак

Пьём коктейли ещё до полудня!

  1. Кофе уже не тренд

    Чашечка кофе с утра пораньше или фруктовые фреши – вчерашний день! Сегодня, модные и продвинутые выбирают в качестве завтрака смузи – воздушную смесь из овощей и фруктов с водой или соевым молоком, изобретенную в середине 60-х американским королем коктейль-баров Стивеном Кунау. Такая вкусняшка может заставить вас отказаться от кофеина по утрам!

  2. Максимум насыщения и минимум калорий

    В любом смузи содержится много клетчатки, которая, на минуточку, является главным топливом для бифидобактерий, живущих в кишечнике и отвечающих за иммунитет. Помимо этого, клетчатка продлевает чувство сытости, значит, смузи-завтрак не даст вам злоупотребить вредными перекусами до обеда.

     

  3. Просто добавь воды

    Отмыть блендер после приготовления смузи намного легче, чем соковыжималку после фреша. Главное, сразу же залить чашу агрегата водой, для того чтобы кусочки овощей и фруктов не присохли к ним намертво.

  4. Худеем вкусно

    При помощи смузи можно легко провести вкусный и полезный разгрузочный день. А если только овощами и фруктами вы не наедаетесь, просто добавьте в коктейль немного протеинового порошка

  5. Завтрак для ленивых

    Увы, свежеприготовленный смузи при комнатной температуре живет максимум три часа, но если положить его в холодильник, этот срок сразу же увеличится до суток. Таким образом, делая смузи, вы за раз можете приготовить завтрак сразу же на два дня!

  6. Правила приготовления

    В смузи можно сочетать абсолютно любые овощи и фрукты, при условии, что вы соблюдаете их цветность: красное к красному, зеленое к зеленому и т.д. Именно так это сделано в коктейле нашего специалиста по вкусным завтракам.

     
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