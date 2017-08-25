Такого Виктора Цоя ещё никто не слышал

Сергей Плотников – один из участников творческой лаборатории “Гусли мира”, которая открывается сегодня в Суздале. В рамках конкурсной программы музыкант из Воронежа представил свою версию знаменитой “Кукушки” Виктора Цоя.

Сергей Плотников играет на так называемых артамоновских гуслях со сдвоенными струнами, настроенных на октаву. Такие в начале XX века назад делал крестьянин из Псковской губернии Федот Артамонов. Мастеру удалось сохранить древнейший тип инструмента и бряцающий прием игры.

Сергей Плотников считает, что гусли – инструмент, на котором можно исполнять практически все: от духовных стихов до плясовых. Исключение, пожалуй, составляют только современные песни. А вот музыка Виктора Цоя, подчеркивает гусляр, звучит хорошо.

Сергей Плотников рассказал “Призыву”, что посетители лекций, которые он будет читать на “Улице гусляров” в Суздале, возможно, услышат не только “Кукушку”, но и другие песни рок-музыканта. Например, “Звезда по имени Солнце” или “Апрель”.

“Гусли мира” открываются сегодня концертом музыканта и поэтессы Елены Фроловой. Работать творческая лаборатория будет в течение трех дней, с 25 по 27 августа, в рамках Всероссийского фестиваля духовной музыки и колокольных звонов “Лето Господне”. Познакомиться с программой можно в группе “Гусли мира” в “ВКонтакте”.

Автор: Елена Пляскина