В Вязниках грядет «Охота на волков»

Такое мероприятие проходит под Вязниками, а если точнее, в деревне Галкино, уже в пятый раз. Традиционно на старт выйдут внедорожники и квадроциклы.

Ориентирование на внедорожниках — это увлекательное действо, в котором участники преодолевают маршрут, ориентируясь на местности по карте.

Как рассказали наши коллеги с портала Ярополч.ру, в труднопроходимой болотистой местности Заречья под Вязниками джипы будут преодолевать самые сложные маршруты, разбрасывая грязь и песок из-под колес.

По правилам состязаний участник получает карту-схему местности (фотография со спутника) с обозначенными на ней точками, где могут находиться «волки». Для их поиска нужно обладать элементарными навыками ориентирования на местности без GPS-навигатора.

Для зрителей предусмотрена развлекательная программа, а по вечерам – дискотека.

Расписание мероприятий:

25 августа

Организация лагеря

Заезд в лагерь, размещение

Регистрация участников, техкомиссия до 21.00

26 августа

8.00 – 9.30 – Регистрация участников, техкомиссия

9.45 – Брифинг

10.00 – Начало внедорожного соревнования «Охота на волков»

10.00 – Старт быстрых охотников

10.10 – Старт добрых охотников

10.20 – Старт злых охотников

10.30 – Старт опытных охотников

10.40 – Старт загонщиков

18.00 – Финиш всех участников

18.00 – 3.00 – Дискотека (живая музыка, ди-джеи)

3.00 – Отбой

27 августа

10.00 – Награждение победителей

С 12.00 – Разъезд и уборка территории

Организатором соревнований выступает клуб «Вязники-Экстрим» при поддержке администрации Вязниковского района.

Фото: http://iaropolch.ru/gryadet-ohota-na-volkov/#more-8266 и https://a.d-cd.net/8a946f2s-960.jpg