В Вязниках грядет «Охота на волков»

Такое мероприятие проходит под Вязниками, а если точнее, в деревне Галкино, уже в пятый раз. Традиционно на старт выйдут внедорожники и квадроциклы.
Ориентирование на внедорожниках — это увлекательное действо, в котором участники преодолевают маршрут, ориентируясь на местности по карте.
Как рассказали наши коллеги с портала Ярополч.ру, в труднопроходимой болотистой местности Заречья под Вязниками джипы будут преодолевать самые сложные маршруты, разбрасывая грязь и песок из-под колес.
По правилам состязаний участник получает карту-схему местности (фотография со спутника) с обозначенными на ней точками, где могут находиться «волки». Для их поиска нужно обладать элементарными навыками ориентирования на местности без GPS-навигатора.
Для зрителей предусмотрена развлекательная программа, а по вечерам – дискотека.
Расписание мероприятий:
25 августа
Организация лагеря
Заезд в лагерь, размещение
Регистрация участников, техкомиссия до 21.00
26 августа
8.00 – 9.30 – Регистрация участников, техкомиссия
9.45 – Брифинг
10.00 – Начало внедорожного соревнования «Охота на волков»
10.00 – Старт быстрых охотников
10.10 – Старт добрых охотников
10.20 – Старт злых охотников
10.30 – Старт опытных охотников
10.40 – Старт загонщиков
18.00 – Финиш всех участников
18.00 – 3.00 – Дискотека (живая музыка, ди-джеи)
3.00 – Отбой
27 августа
10.00 – Награждение победителей
С 12.00 – Разъезд и уборка территории
Организатором соревнований выступает клуб «Вязники-Экстрим» при поддержке администрации Вязниковского района.
Фото: http://iaropolch.ru/gryadet-ohota-na-volkov/#more-8266 и https://a.d-cd.net/8a946f2s-960.jpg
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