В небо региона-33 поднялся юбилейный «кукурузник»

Первый Avia&Music Festival прошел в эти выходные на аэродроме под Ковровом. Как и обещали организаторы, мероприятие было масштабным, по крайней мере, по числу его посетивших.

На действо было продано более трех тысяч билетов. Автомобили гостей заполнили верхнюю стоянку Доброграда и две у самого аэродрома, организованные специально для шоу.

Ценители смогли поближе рассмотреть легкомоторные самолеты и вертолеты. Самым большим экземпляром стал легендарный Ан-2. Он попал в Книгу рекордов Гиннесса, как единственный в мире самолет, чье производство не прекращается более 60 лет.

Ан-2, названный по имени своего создателя Олега Антонова, впервые поднялся в небо 31 августа 1947 года, то есть в этом году буквально через несколько дней «кукурузник» отметит юбилей – 70 лет со дня этого полета.

На Avia&Music Festival бодрого «старичка» подняли в воздух. И он сорвал заслуженные аплодисменты.

Некоторые счастливчики смогли прикоснуться к легендарному Ан-2, хотя самолеты трогать было строго запрещено. Легкомоторная техника достаточно хрупкая и, как рассказывали владельцы самолетов, после некоторых мероприятий им даже приходилось выправлять вмятины на корпусе.

За сохранностью техники на фестивале под Ковровом пристально следили волонтеры. Всего в мероприятии было задействовано более сотни добровольцев.

Несмотря на запреты, некоторые гости все-таки успевали сделать фото на крыле. Ближе к вечеру в воздух подняли и обещанный алый воздушный шар.

Все мероприятие сопровождалось клубными сетами от лучших ди-джеев Владимира и Москвы: DJ BALU, DJ SKAM, DJ MARTOV и DJ TROY.

Автор: Елена Пляскина