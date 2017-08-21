Муромляне голосуют за проект фонтана

На сайте главы округа Муром Евгения Рычкова проходит голосование за проект фонтана, который в дальнейшем установят в парке 50-летия Советской власти.

На выбор муромлянам представлены четыре варианта сооружения, выполненные в разных стилях – классическом, современном, «пешеходном» и «скульптурном».

Жителям города на Оке предлагают не только отдать свой голос за лучший на их взгляд проект, но и оставить свой комментарий. На сегодняшний день их пока немного. Большинство высказавшихся отдали предпочтение «Пешеходному фонтану», который, по мнению жителей, более подходит к современному архитектурному дизайну города.

Тем, кому не пришелся по душе ни один проект, высказывают свои предложения. Например, среди них – просьба установить в парке многоуровневый фонтан с подсветкой, подобного которому в городе пока нет.

Как сообщается на сайте главы Мурома, и без того большой парк после реконструкции увеличится. Его площадь будет продлена вплоть до бульвара Тихомирова. Здесь планируется обустроить самые разные зоны – игровые, спортивные, ландшафтные. Будущий вид каждой зоны местные власти пообещали обсуждать и согласовывать с жителями.

«На данном этапе я прошу высказаться вас о таком немаловажном элементе парка как фонтан. На выбор мы предлагаем несколько вариантов. Я прошу принять участие в голосовании и подсказать нам, какой фонтан будет наиболее уместен», – обратился к жителям Евгений Рычков.

Фото: http://евгенийрычков.рф/