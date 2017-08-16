Лестницу к родничку на улице Мира приведут в порядок

Ремонтировать лестницу начнут в начале сентября. Её состояние уже давно вызывает нарекание горожан. На свой страх и риск владимирцы ежедневно поднимаются по опасным ступеням вместе с тяжелыми ёмкостями воды. Чиновники обещают, что скоро этот маршрут будет безопасным.

Нина Куликова, начальник отдела взаимодействия со СМИ администрации г. Владимира (по телефону):

Сейчас уже выставлены на торги работы.

Победитель выявится 28 августа. На ремонт ему дадут 20 дней.

Вся сумма работ – порядка 926 тысяч рублей.

Те, кто ходит сюда уже несколько лет, говорят, что спуск ремонтируют каждый год. Но толку от этого мало. Проходит время, и вместо ровного покрытия – крошащиеся ступеньки и торчащее железо. На этот раз власти обещают следить за ходом работ. Как сообщили в мэрии, на время ремонта проход на ключик постараются не закрывать.

О других лестницах города Владимира – тех, что уже отремонтированы или будут отремонтированы в нынешнем году, можно узнать здесь.

Автор: Полина Тарбеева

Фото: http://timadom.com.ua