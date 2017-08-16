Из Коврова в Москву поедет своя «Ласточка»

Раньше добраться до Коврова можно было на проходящих поездах “Ласточка” и “Стриж”, которые курсируют между столицей и Нижним Новгородом, а также на пассажирских поездах дальнего следования.

С 21 августа для удобства пассажиров будет запущено два дополнительных рейса скоростными электропоездами “Ласточка” между столицей и городом оружейников.

Со станции Ковров-1 поезд №835 будет ежедневно отправляться в 03.00 и прибывать на Курский вокзал Москвы в 6.10. По пути поезд будет останавливается во Владимире. В обратном направлении “Ласточка” №736 будет стартовать из Москвы в 21.07 и прибывать в Ковров в 23.55.

“Ласточка” состоит из 5 вагонов, в ней предусмотрены сидячие места, в том числе специальные для маломобильных граждан. На поезд доступна электронная регистрация.

Кроме того, с 1 августа между Москвой и Нижним Новгородом начали курсировать сдвоенные “Ласточки”, которые состоят из 10 вагонов. Дополнительные места для пассажиров появились в поездах №730, №732, №733 и №727.

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