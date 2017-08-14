В Муроме утонула пенсионерка

Трагедия произошла в минувшую субботу. Как сообщили наши коллеги с портала «Муром24», 66-летняя женщина отдыхала с семьёй на нижнем пруду в микрорайоне Вербовский.

Запрещающие аншлаги, установленные рядом с водоемом, пенсионерку не испугали, она решила искупаться.

Спустя более 10 минут её отсутствия родственники забеспокоились. Однако обнаружили уже всплывшее на поверхность воды тело. Реанимационные действия, которые предпринимали члены семьи, не помогли. Прибывшие на место медики службы скорой помощи констатировали ее смерть.

По одной из предварительных версий, в момент купания у женщины случился сердечный приступ, что и привело к трагедии.

Фото: https://ok.ru/vesmurom/topic/65557767553144