Жалоба признана необоснованной

10 августа 2017 года Комиссия Владимирского УФАС России рассмотрела жалобу ООО «Компания «Меридиан» на действия комиссии при проведении электронного аукциона на поставку техники и сопутствующих товаров для нужд ГКУЗ ВО «Областная психиатрическая больница № 2».

По мнению заявителя, аукционная комиссия необоснованно отказала в доступе к участию в указанном электронном аукционе заявке ООО «Компания «Меридиан» по причине несоответствия информации требованиям аукционной документации (по позиции «длина гофры» не указаны конкретные показатели товара). Между тем, данный параметр обладает только диапазонным показателем.

Заслушав мнения сторон, изучив представленные документы, Комиссия приняла решение о признании жалобы ООО «Компания «Меридиан» по доводам, изложенным в ней, необоснованной.