Владимирское УФАС информирует

Член комиссии по осуществлению закупок в сфере оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах на территории Владимирской области некоммерческой организации «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Владимирской области» привлечен к административной ответственности

1 августа 2017 года исполняющая обязанности руководителя Владимирского УФАС России рассмотрела дело об административном правонарушении, возбужденное в отношении должностного лица члена комиссии по осуществлению закупок в сфере оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах на территории Владимирской области некоммерческой организации «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Владимирской области» П. по признакам правонарушения, предусмотренного частью 10 статьи 7.32.4 Кодекса РФ об административных правонарушениях.

Событие административного правонарушения заключается в нарушении процедуры и порядка проведения аукциона в электронной форме № FKR14041700016 на право заключения договора на оказание услуг по осуществлению строительного контроля при проведении работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов, расположенных на территории ЗАТО Радужный Владимирской области в 2017 году.

Протокол заседания комиссии по осуществлению закупок от 17.05.2017 (процедура № FKR14041700016), подписанный должностным лицом, не содержит обоснования принятого решения комиссии об отказе в допуске к участию в электронном аукционе со ссылками на нормы Закона.

Рассмотрев материалы дела об административном правонарушении, исполняющая обязанности руководителя Владимирского УФАС России признала должностное лицо виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 10 статьи 7.32.4 КоАП РФ и назначила наказание в виде административного штрафа в доход бюджета в размере 3 000 рублей.