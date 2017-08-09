Владимирское УФАС сообщает

Заместитель руководителя Владимирского УФАС России рассмотрел дело об административном правонарушении в отношении должностного лица заказчика – главного врача ГБУЗ ВО «Муромская городская больница № 1» по признакам нарушения статьи 33 Закона о контрактной системе в сфере закупок.

Из данных материалов дела следует, что при рассмотрении дела о нарушении законодательства о контрактной системе в сфере закупок Комиссия Владимирского УФАС России по контролю в сфере закупок установила, что формулировка дозировки лекарственного препарата в аукционной документации не позволяет участникам закупки предложить к поставке эквивалентный препарат с аналогичным МНН.

Документация об электронном аукционе на поставку лекарственных препаратов (Гемцитабин) для нужд ГБУЗ ВО «Муромская городская больница № 1» утверждена приказом главного врача ГБУЗ ВО «Муромская городская больница № 1».

Заместитель руководителя Владимирского УФАС России установил в действиях должностного лица состав административного правонарушения, ответственность за совершение которого предусмотрена частью 4.2 статьи 7.30 КоАП.

Рассмотрев материалы дела, заместитель руководителя Владимирского УФАС России признал главного врача «Муромская городская больница № 1» виновным в совершении административного правонарушения и привлек к административной ответственности в виде административного штрафа в размере 3000 рублей в доход бюджета.