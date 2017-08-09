Владимирское УФАС сообщает

Главный врач ГБУЗ ВО «Муромская городская больница № 1» привлечен к административной ответственности в виде административного штрафа в размере 3000 рублей

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Заместитель руководителя Владимирского УФАС России  рассмотрел  дело об административном  правонарушении в отношении должностного лица заказчика – главного врача ГБУЗ ВО «Муромская городская больница № 1» по признакам нарушения статьи 33 Закона о контрактной системе в сфере закупок.

Из данных материалов дела следует, что при рассмотрении дела о нарушении законодательства о контрактной системе в сфере закупок Комиссия Владимирского УФАС России по контролю в сфере закупок установила, что формулировка дозировки лекарственного препарата в аукционной документации не позволяет участникам закупки  предложить к поставке эквивалентный препарат с аналогичным МНН.

Документация об электронном аукционе на поставку лекарственных препаратов (Гемцитабин) для нужд ГБУЗ ВО «Муромская городская больница № 1»  утверждена приказом главного врача ГБУЗ ВО «Муромская городская больница № 1».

Заместитель руководителя  Владимирского УФАС России установил в действиях должностного лица состав административного правонарушения, ответственность за совершение которого предусмотрена частью 4.2 статьи 7.30 КоАП.

Рассмотрев материалы дела,  заместитель руководителя Владимирского УФАС  России  признал  главного врача «Муромская городская больница № 1» виновным в совершении административного правонарушения и привлек  к административной ответственности  в виде административного штрафа в размере 3000 рублей  в доход бюджета.

 

 

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