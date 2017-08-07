Владимирское УФАС сообщает

02 августа 2017 года Комиссия Владимирского УФАС России рассмотрела дело по признакам нарушения законодательства Российской Федерации о рекламе, возбужденное в отношении ООО «Владавторесурс» и ООО «Рекламное агентство «ГИФТ».

Во Владимирское УФАС России поступило обращение физического лица по факту размещения рекламного объявления следующего содержания: «Продаются торговые площади в ТЦ «Орбита» г. Владимир, ул. Нижняя Дуброва» на с. 71 рекламно – информационного журнала «Знак качества 33», выпуск №1.

Согласно ч. 7 ст. 28 Закона «О рекламе», реклама, связанная с привлечением денежных средств участников долевого строительства для строительства (создания) многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, должна содержать сведения о месте размещения проектной декларации, предусмотренной федеральным законом, фирменное наименование (наименование) застройщика либо указанное в проектной декларации индивидуализирующее застройщика коммерческое обозначение. Реклама, связанная с привлечением денежных средств участников долевого строительства для строительства (создания) многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, может содержать коммерческое обозначение, индивидуализирующее объект (группу объектов) капитального строительства (в случае строительства многоквартирных домов – наименование жилого комплекса), если такое коммерческое обозначение (наименование жилого комплекса) указано в проектной декларации.

Комиссией установлено, что в данном рекламном объявлении отсутствует информация о месте размещения проектной декларации для строительства объекта недвижимости, фирменное наименование застройщика или его коммерческое обозначение.

Комиссия Владимирского УФАС России признала наличие нарушений в действиях ООО «Владавторесурс» и ООО «Рекламное агентство «ГИФТ» при распространении рекламного объявления следующего содержания: «Продаются торговые площади в ТЦ «Орбита» г. Владимир, ул. Нижняя Дуброва» на с. 71 рекламно – информационного журнала «Знак качества 33», выпуск №1.

По итогам рассмотрения дела, рекламораспространителю выдано предписание об устранении нарушения законодательства Российской Федерации о рекламе.