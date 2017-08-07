Владимирцам дадут подарок за любовь к родному городу

На странице администрации города Владимира в социальной сети «ВКонтакте» продолжается конкурс фоторабот #ЯлюблюВладимир.

Правила конкурса таковы: чтобы стать его участником, нужно сфотографироваться на фоне любимого места в городе, а затем выложить фотографию на своей странице в сети «ВКонтакте» с хештегами #ЯлюблюВладимир или #Владимирэтомы, либо прислать фотографию напрямую в сообщения группы или загрузить в конкурсный альбом.

Организаторы конкурса уверены, что у каждого жителя областного центра в родном городе есть свой любимый «заветный уголок», с которым связаны теплые и трогательные воспоминания.

Поэтому владимирцам предлагают сопроводить фотографию небольшим комментарием. Авторы самых красивых и необычных фотографий получат призы от организаторов конкурса. Призы будут вручаться в рамках празднования Дня города Владимира, который состоится 26 августа.

Конкурс продлится до 15 августа.

Фото: http://photobook33.ru/tag/cerkvi/page/80