Сборы компании ВТБ Страхование жизни в первом полугодии увеличились на 60%

В первом полугодии 2017 года общий объем сборов компании ВТБ Страхование жизни превысил 8,1 млрд рублей (прирост по сравнению с первым полугодием прошлого года – 60%), в том числе сборы по инвестиционному страхованию (ИСЖ) составили 5,9 млрд рублей (прирост 30%), сборы по накопительному страхованию (НСЖ) – 2,2 млрд рублей (прирост 280%). В отчетном периоде компания заключила с клиентами 15,6 тысяч договоров, что в 2,5 раза больше, чем в аналогичном периоде 2016 года.

Максим Пушкарев, генеральный директор компании ВТБ Страхование жизни, прокомментировал: «Продукты страхования жизни являются одним из драйверов страхового рынка. Россияне проявляют все больший интерес к этим финансовым инструментам, поскольку они позволяют решить одновременно несколько задач – получить финансовую поддержку в экстренных обстоятельствах, связанных с жизнью и здоровьем, накопить деньги и получать инвестиционный доход. Положительной динамики показателей в первом полугодии нам удалось достигнуть как на фоне общего рыночного тренда, так и за счет расширения продуктовой линейки и партнерского канала продаж».