В Вязниковском районе заготовителей леса заставили оплатить ремонт дорог

Разрушение дорог тяжелой техникой – по большей части лесовозами и машинами строителей – распространенная проблема во Владимирской области. Теоретически предприятия, чьи автомобили или трактора разбили асфальт или «размесили» грунтовку, должны сами эти дороги привести в прежний вид.

На практике так бывает далеко не всегда. И тут важна роль местных властей. Наглядный пример – ситуация в Вязниковском районе, где после диалога райадминистрации и лесозаготовительными организациями уже восстановлены несколько участков дорог в Паустовском сельском муниципальном образовании.

Теперь за помощью к муниципалитету обратились жители деревни Эдон Степанцевского сельского поселения. Они жалуются на то, что лесовозы «убили» дороги в их населенном пункте. Чиновники предложили составить перечень этих дорог – со списком они пойдут к руководству лесозаготовительных организаций, требовать восстановлении дорожного покрытия.

Куда сложнее заставить привести в порядок разбитые проселочные дороги, хотя это еще важнее, поскольку деревни остаются просто отрезанными от «большой земли». Но и здесь есть позитивный опыт. Так, в нынешнем сезоне восстановлена ранее местами труднопроезжая дорога из села Новое до деревень Плохово и Серково в Ковровском районе, проведено грейдирование дороги до села Алачино, благодаря чему лесной участок стал доступен даже для обычных седанов.

Там же районная администрация договорилась с проектной организацией из Санкт-Петербурга, участвовавшей в работе на месте будущей высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва-Казань, о восстановлении разбитой техникой проектировщиков проселочной дороги от федеральной трассы М7 до деревни Ченцы.

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