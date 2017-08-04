Владимирское УФАС сообщает

Жалоба ООО «Инватех-Групп» (г.Самара) на действия аукционной комиссии признана необоснованной

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04  августа  2017   года  Комиссия  Владимирского УФАС России рассмотрела жалобу  ООО «Инватех-Групп»  (г.Самара)  на  действия комиссии при проведении электронного аукциона на поставку универсального лестничного подъемника для нужд ГБУ ВО «Владимирская база авиационной охраны лесов».

По мнению заявителя, аукционная комиссия необоснованно признала вторую часть заявки ООО «Инватех-Групп» на участие в указанном электронном аукционе не соответствующей требованиям аукционной документации и законодательства о контрактной системе в сфере закупок по причине непредоставления декларации о принадлежности к субъектам малого предпринимательства.

Заслушав мнения сторон, изучив представленные документы, Комиссия приняла решение о признании жалобы ЗАО «Инватех-Групп» по доводам, изложенным в ней, необоснованной.

 

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