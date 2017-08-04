Житель Юрьевца накопил 100-тысячный долг за газ

Перспектива остаться без газа заставила хозяев частного дома в поселке Юрьевец выплатить крупную сумму в счет погашения просроченной задолженности.

Жители частного дома на улице Вольная не платили за газ в течение нескольких лет. За это время сумма долга превысила 100 тысяч рублей. Абоненты не реагировали на неоднократные предупреждения газовиков, продолжая копить задолженность. И даже когда суд вынес решение о расторжении договора с газоснабжающей организацией, жильцы отказывались допустить специалистов в дом, чтобы отключить газ, заявляя, что долг будет погашен в ближайшее время.

Попасть внутрь газовикам удалось только в сопровождении судебных приставов, которые и вручили неплательщикам уведомление о накопленных долгах и скором отключении от системы газоснабжения. Хозяевам была дана неделя на то, чтобы расплатиться с долгами, что они и поспешили сделать.

В кассу ООО «Газпром межрегионгаз Владимир» единовременно поступила сумма более 100 тысяч рублей.

Вместе с тем в пресс-службе газовой компании отметили, что в регионе-33 остается немало тех, кто продолжает копить долги.

Часто абоненты пользуются тем, что места подключений к системе газоснабжения находятся на территории их земельных участков, и умышленно не пускают туда специалистов газовой компании. Такие уловки обойдутся неплательщикам намного дороже.

Если затраты, понесенные в связи с отключением, абонент не возместит добровольно, то они будут взысканы в судебном порядке, а в случае отказа добровольно исполнить решение суда на имущество должника может быть наложен арест. К неплательщику могут быть применены иные предусмотренные законом меры, в том числе установление запрета на выезд за рубеж и прочее. Кроме того, потребитель будет платить и за повторное подключение к системе газоснабжения, если он изъявит желание возобновить подачу газа.

Именно поэтому компания «Газпром межрегионгаз Владимир» призывает потребителей не допускать подобного развития событий – вовремя оплачивать квитанции, не копить долги, а, если они уже накоплены – обязательно прийти в абонентскую службу газоснабжающей организации по месту жительства, чтобы урегулировать ситуацию.

Объем просроченной задолженности населения за поставленный газ во Владимирской области на 1 июля, по оперативным данным, составил почти 129 млн рублей.

Фото: http://mgorod.kz/nitem/v-atyrau-dolg-zhitelej-za-gaz-prevysil-polmilliarda-tenge/