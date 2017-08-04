На День физкультурника разыграют велосипед и самокат

Большой спортивный праздник, который пройдет в этом году в новом формате, состоится в областном центре на стадионе «Лыбедь» 12 августа. Начало в 13.00.

Назван он ни много ни мало «Малые Олимпийские игры». Как рассказали его организаторы, владимирцев ждёт насыщенная программа.

Стартует праздник с зажжения настоящего олимпийского огня. В этом году почётную миссию выполнит победитель XXIII сурдолимпийских игр в греко-римской борьбе – владимирец Мартин Алексанов.

Затем состоятся яркие показательные выступления представителей спортивных школ города Владимира. В качестве почётной гостьи парада открытия приглашена участница двух Олимпиад, серебряный призёр в олимпийской эстафете по лёгкой атлетике 4х400 метров Олеся Зыкина.

Любителей велоспорта ожидает велоквест, где можно не просто покрутить педали, но и показать свои интеллектуальные способности и знание родного города.

Целая зона на стадионе «Лыбедь» будет отведена под «Богатырские игры». Здесь в силовом экстриме будут состязаться шесть сборных, включая владимирскую и Республики Крым.

Знаменитый владимирский футболист, торпедовец Дмитрий Вязьмикин заинтриговал приглашением принять участие в конкурсе пенальти. Любой желающий сможет пробить одиннадцатиметровый в ворота, обороняемые профессиональным вратарем. Лучшим бомбардирам от «Торпедо» достанутся призы. На вопрос, предусмотрено ли в составе «Торпедо» место для победителя конкурса, Вязьмикин обнадёжил: «Почему бы нет? Ставка у нас есть».

Кроме того, самые известные торпедовцы из действующего состава продемонстрируют искусство владения мячом – своеобразный «фристайл» – и проведут мастер-класс для любителей игры.

Из традиционных состязаний Дня физкультурника обязательно состоятся: любимая зрителями эстафета по бегу среди воспитанников детсадов, соревнования для спортсменов с ограниченными возможностями здоровья и традиционный матч по мини-футболу между сборной администрации города Владимира и Совета народных депутатов во главе с капитаном Андреем Шохиным и сборной ветеранов владимирского «Торпедо» (напомним, в прошлом году победу в игре с перевесом в один мяч одержали муниципальные служащие).

Будет возможность сдать или подтвердить нормативы комплекса ГТО, посостязаться в смешанных единоборствах, шашках и шахматах. Дети могут принять участие в росписи сувенирных футбольных мячей, которые затем получат в подарок.

А ближе к финишу праздника пройдёт розыгрыш билетов бесплатной лотереи (сами билеты раздадут при входе на стадион). Главные призы – спортивный велосипед и самокат. Но и остальные выигрыши тоже порадуют: мячи, бадминтон, рюкзаки, спортивные принадлежности.

Организаторы спортивного праздника заверяют: малая владимирская олимпиада состоится при любой погоде!

Фото: http://www.ufkis33.ru/sites/default/files/images/IMG_3483.JPG