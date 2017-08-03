Во Владимире 35 промышленных предприятий работают себе в убыток

Общий убыток этих организаций за первые 6 месяцев 2017-го составил 1,2 миллиарда рублей. Хуже всего дела обстоят на промышленных предприятиях. В городе их 76, и 40% сработали в минус.

Для оптимизации расходов руководство компаний решило проредить штаты своих сотрудников. По данным городской администрации, только на промышленных предприятиях за пять месяцев этого года численность работников уменьшилась на 1050 человек. Причем больше всего сотрудников ушло с предприятий, занятых поставкой электроэнергии, газа и пара.

При этом у оставшихся на своих рабочих местах зарплата растёт. За 5 месяцев она повысилась на 6% выше и составила 32,8 тысячи рублей.

Самая же высокая зарплата у работников предприятий по производству химических веществ и химических продуктов – в среднем 53,7 тысячи рублей.

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