Неюбилейный День города пройдёт в Суздале с размахом. Сегодня мэрия города-музея опубликовала программу праздника. В субботу, 12 августа, здесь отметят 993-й день рождения.

Как пояснила «Призыву» Анна Макарова, начальник отдела по туризму, культуре, физической культуре, спорту и молодёжной политике администрации города Суздаля, большая праздничная программа поделена на несколько блоков: Суздаль творческий, Суздаль мастеровой, Суздаль гостеприимный, Суздаль спортивный. Каждый из них будет богат на события. К примеру, мастеровые готовятся удивить гостей праздника на Блошином рынке, который расположится в Зарядье (Торговые ряды со стороны реки Каменки). Он будет открыт с восьми утра.

Рукодельницы смогут увидеть работу великолепных мастериц. В рамках Международного фестиваля лоскутного шитья «Душа России» сразу на двух площадках – на Торговой площади и в ГТК «Суздаль» – участницы представят свои работы. Рукодельничать будут с 10 утра и до семи вечера.

Запланированы также выступления детских театров моды в рамках Международного фестиваля лоскутного шитья «Душа России» и летний праздник на территории компании «Дымов Керамика».

Суздаль спортивный обещает удивить показательными выступлениями парашютистов регионального отделения ДОСААФ по Владимирской области. Их парение и приземление можно будет наблюдать на Ильинском лугу в районе мастерских колледжа.

В мэрии города надеются на активность и самих горожан, равно как и гостей города. Каждый из них может стать участником «Суздальского карнавала». Шествие пройдёт через центр города. Приглашены все, кто не боится показать себя в необычном виде. Приветствуются наряды в национальной и патриотической тематике. А вот в костюмах Бэтмана, Терминатора, Человека-паука и им подобных «кинотварей» просили не приходить. Сбор и построение колонны костюмированного театрализованного шествия у Центра культуры и досуга с 13 часов.

Нарядная процессия проследует до Торговой площади, где в 14.00 состоится официальное открытие праздника. Здесь же награды найдут героев. Будут чествовать обладателей ежегодной премии имени А.Д. Варганова в области культуры, искусства и литературы. В этом году номинантами стали Татьяна Кузнецова, ведущий специалист экскурсионного сектора Суздальского филиала Государственного Владимиро-Суздальского музея-заповедника, член президиума Совета Суздальского районного отделения ВОО Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры, и Алексей Весёлкин, член Союза художников и писателей России, председатель Суздальского районного отделения «Союза художников народного искусства».

В течение всего дня Суздаль будет огромной игровой и развлекательной площадкой. Развернут всевозможные аттракционы и развлечения для детей. Готовится анимационная программа с ростовыми куклами. Будут и аквагрим, и мастер-классы, и, конечно, угощение.

Вечер также не будет томным. Приглашенные гости – артисты ансамбля «ПАРНАС», которые позиционируют себя как любители позитивной музыки. Они приготовили репертуар для каждой аудитории и обязательное искрометное шоу.

А в 23.00 небо над Суздалем раскрасит семиминутный фейерверк, который будет виден со всех точек праздника. Это подарок городу от спонсоров.