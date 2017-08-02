В реестре недобросовестных поставщиков

Индивидуальный предприниматель не включен в реестр недобросовестных поставщиков

12 0
12 0

Комиссия  Владимирского УФАС России по контролю в сфере закупок рассмотрела обращение отдела ЖКХ администрации Александровского района о включении информации об Индивидуальном предпринимателе в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) по электронному аукциону на оказание услуг по защите населения от болезней, общих для человека и животных, путем проведения отлова, транспортировки, временного содержания, кастрации (сткрилизации), эвтаназии и утилизации безнадзорных собак на территории г. Александрова и Александровского района в 2017 году (извещение № 0128200000117005402).

Согласно обращению заказчика, в срок, предусмотренный статьей 70 Закона о контрактной системе в сфере закупок,  Индивидуальный предприниматель не представил надлежащее обеспечение исполнения контракта.

Изучив представленные документы, Комиссия Владимирского УФАС России установила, что бесспорных доказательств, подтверждающих намеренное уклонение победителя аукциона от заключения контракта в материалах дела не имеется.

Комиссия Владимирского УФАС России пришла к выводу, что установленные обстоятельства являются исключающими возможность принятия решения о включении информации в отношении Индивидуального предпринимателя в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей).

 

Нашли опечатку? Выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Система Orphus

Нравится

Не нравится

Размещено в рубрике

Обсуждение

© ЗАО "АБИ Медиа" , 600005, г.Владимир, ул.Тракторная, 45

Яндекс.Метрика
В начало страницы