«Ростелеком» проводит акцию «Сосед плохого не посоветует»

Во Владимирской области проходит акция «Сосед плохого не посоветует», в ходе которой можно получить до года бесплатного пользования услугами Домашний Интернет или Интерактивное ТВ от «Ростелекома».

По условиям акции, если при подключении услуг новый абонент назовет уникальный промо-код рекомендателя (действующего абонента услуг Ростелеком), то они оба получают месяц бесплатного пользования услуг.

Получить код абоненты могут в Центре обслуживания клиентов «Ростелекома», по единому справочному номеру 8-800-450-0-150 или у монтажника в момент подключения.

За каждого подключившегося по промо-коду рекомендателя он получает месяц бесплатного пользования услугами. Скидка суммируется, но каждый промо-код позволяет подключить до 12 соседей, что принесет его владельцу до года бесплатного Интернета и Интерактивного ТВ.

Акция продлится до конца года и распространяется только на действующие тарифы Домашнего Интернета и Интерактивного ТВ. Скидка, полученная в рамках акции, не распространяется на Домашний Телефон, а также услуги и сервисы, приобретенные абонентом дополнительно к действующему тарифу.

Более подробную информацию об услуге можно получить по единому номеру сервисной поддержки клиентов 8-800-450-0-150 (или 150 со стационарного телефона), на сайте компании http://kaluga.rt.ru, а также в центрах продаж «Ростелекома».