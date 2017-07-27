ВТБ развивает сотрудничество с ГК «Друза»

ВТБ предоставил ГК «Друза», одному из крупнейших золотодобывающих предприятий Иркутской области, финансирование на сумму 800 млн рублей. Заемные средства выделены на инвестиционные цели, а также обеспечение текущей деятельности....

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ВТБ предоставил ГК «Друза», одному из крупнейших золотодобывающих предприятий Иркутской области, финансирование на сумму 800 млн рублей. Заемные средства выделены на инвестиционные цели, а также обеспечение текущей деятельности.

Банк ВТБ (ПАО)

Пресс-служба

 

Заместитель президента – председателя правления банка ВТБ Денис Бортников отметил: «Золотодобыча играет важную роль в экономике многих  регионов России, в том числе Иркутской области. Обслуживание предприятий этой отрасли является для ВТБ одним из приоритетных направлений. Банк активно развивает партнерские отношения с предприятиями-недропользователями, в том числе и с ГК «Друза», закупая у них золото и другие драгоценные металлы».

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