«Ростелеком» поддержал Фатьяновский праздник поэзии и песни.

«Ростелеком» выступил IT-партнером 44-го Фатьяновского праздника поэзии и песни, который прошёл 22 июля в городском парке города Вязники Владимирской области. Мероприятие собрало более пятнадцати тысяч любителей творчества Алексея Фатьянова. Оператор предоставил организаторам праздника проводной широкополосный доступ в интернет со скоростью доступа до 1 Гбит/с. В ходе подготовительных работ работники компании проложили 600 м оптоволоконного кабеля.

«Мы часто оказываем техническую поддержку культурным мероприятиям федерального уровня. У «Ростелеком» достаточно компетенции, опыта и технических ресурсов для оказания телекоммуникационных услуг на крупных мероприятиях – там, где доступ в интернет может потребоваться одновременно тысячам пользователей. Это не только музыкальные фестивали или дни города, наши услуги часто востребованы на крупных выставках, форумах или конференциях», – рассказал директор филиала ПАО «Ростелеком» Павел Шатохин.

Праздник поэзии и песни – признанный бренд не только Вязниковского района, но и всей Владимирской области и его популярность растет год от года. В этом году, кроме поэзии и музыки от признанных мэтров искусства, гостей ждала интерактивная программа «В гостях у купцов вязниковских» в Историко-художественном музее, выставка-ярмарка «Город мастеров» и фольклорный праздник «Вязниковский разгуляй» в городском центре культуры и отдыха «Спутник».