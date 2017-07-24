Фирма из Радужного регистрировала лекарства в Кыргызстане в обход закона

Как сообщило Следственное управление СК РФ по Владимирской области, возбуждено уголовное дело в отношении гендиректора ООО «БиоХимФарм» (город Радужный) Юрия Никитина. По версии правоохранителей, руководитель предприятия по разработке, производству и реализации ветеринарных препаратов в период с февраля 2015-го по декабрь 2016 года давал сотрудникам незаконные указания.

В это время на фирме производились и реализовывались ветеринарные препараты 14 наименований, не зарегистрированных и не внесенных в государственный реестр. А дело в том, что при отсутствии экспертиз, госрегистрации и реестровой записи ветеринарные лекарства не допускаются в официальное обращение в России.

Использование некачественного (контрафактного) препарата, поступающего в кровь животного, может повлечь опасные последствия как для жизни и здоровья самих животных, так и для лиц, употребляющих продукты питания, полученные из этих животных (мяса, молока, яиц и т.д.).

Генеральный директор, полагает следствие, установленный порядок, конечно же, знал, но, экономя средства, регистрировал препараты в Кыргызстане. На следствии Никитин признал свою вину, и, чтобы привести работу предприятия в соответствие с законодательством, начал процедуру оформления установленных документов здесь, в России.

Как отмечается в пресс-релизе следственных органов, в результате незаконной деятельности в обозначенный период предприятие получило прибыль в размере около 3 миллионов рублей. Расследование уголовного дела продолжается при оперативном сопровождении УЭБиПК регионального МВД России.

Кстати, в настоящее время в суде рассматривается уголовное дело в отношении генерального директора общества с ограниченной ответственностью «Торговый Дом «БиАгро» Андрея Петрова, обвиняемого в совершении аналогичного преступления.

Фото: http://gmpnews.ru/wp-content/uploads/2017/05/biopharma6.jpg