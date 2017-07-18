В I полугодии 2017 года РСХБ направил предприятиям АПК свыше 500 млрд рублей

По итогам первого полугодия 2017 года кредитный портфель Россельхозбанка, рассчитанный на основе российских стандартов бухгалтерского учета (РСБУ), продемонстрировал рост выше среднерыночных показателей (8,4%) и достиг 1 трлн 881 млрд...

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По итогам первого полугодия 2017 года кредитный портфель Россельхозбанка, рассчитанный на основе российских стандартов бухгалтерского учета (РСБУ), продемонстрировал рост выше среднерыночных показателей (8,4%) и достиг 1 трлн 881 млрд рублей, увеличившись на 145 млрд рублей. В том числе объем кредитов юридических лиц увеличился на 9,6%, до 1 трлн 546 млрд рублей, частных клиентов – на 3,2%, до 335 млрд рублей.

Чистый операционный доход РСХБ (до вычета расходов на резервы и выбытие ссудной задолженности) по итогам первого полугодия 2017 года составил 54,9 млрд рублей, увеличившись по сравнению с аналогичным периодом 2016 г. на 12%.

Россельхозбанк эффективно выполняет возложенные на него государством задачи по финансовой поддержке российского АПК в рамках реализации Госпрограммы развития сельского хозяйства. Банк выдал агропромышленному комплексу кредитов на сумму 522 млрд рублей, что на 34% превышает показатель за первые 6 месяцев 2016 года. Всего различным секторам экономики с начала 2017 года направлено 962 млрд рублей, что на 34% превышает показатель января-июня 2016 года.

При этом расходы Банка на формирование резервов, а также расходы, связанные с выбытием проблемной задолженности, за первое полугодие 2017 года составили 33,5 млрд рублей против 28 млрд рублей в первом полугодии 2016 года. Как следствие, чистая прибыль Банка за период с начала текущего года составила 0,6 млрд рублей против 0,9 млрд рублей в январе-июне 2016 года.

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