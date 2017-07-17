Россельхозбанк предоставил более 70 млрд рублей по программе льготного кредитования

По итогам I полугодия 2017 года Россельхозбанк предоставил предприятиям АПК более 70 млрд рублей по ставке не выше 5% годовых.

Поддержкой Банка в рамках механизма льготного кредитования получили возможность воспользоваться свыше 2 тысяч заемщиков из 71 региона России. Заявки клиентов РСХБ на сумму еще порядка 105 млрд рублей в настоящее время находятся на согласовании в Минсельхозе России.

Россельхозбанк выступает ключевой финансовой организацией, через которую реализуется новый механизм – Банк обеспечивает основную долю всех выдач. Средства предоставляются как на проведение сезонных работ, так и на инвестиционные цели агропредприятий.

АО «Россельхозбанк» – основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков страны по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков. 100% голосующих акций Банка принадлежат Российской Федерации.