Организаторы казино во Владимире отделались штрафами

Об уголовном деле, возбужденном в отношении троих владимирцев, открывших в областном центре шесть нелегальных игровых клубов, «Призыв» писал здесь.

Напомним, что по версии следствия, в конце 2013 года организатор незаконного бизнеса 40-летний Александр Ч. договорился с давним знакомым, имевшим в аренде несколько нежилых помещений, об открытии подпольных казино. Желая закрыть проблемы с арендной оплатой, тот беспрепятственно согласился на «выгодное» предложение.

Для обеспечения бесперебойной работы игорных заведений владимирец привлек еще ряд лиц, в том числе 30-летнего Антона Р. и 27-летнюю Кристину М.

В шести помещениях, расположенных в различных частях Владимира, организаторы разместили оборудование, программное обеспечение для проведения азартных игр с материальным выигрышем при помощи сети Интернет, подобрали персонал, обеспечили конспирацию и охрану клубов силами частного охранного предприятия.

Незаконную деятельность группа лиц в условиях четкого распределения ролей осуществляла с февраля 2014 по июнь 2016 года, в результате чего ими был получен теневой доход в размере более 2 миллионов 200 тысяч рублей. Криминальный бизнес конспирировался под брокерскую фирму, а доход – под завышенную стоимость арендной платы.

Нелегальный бизнес пресекли силовые ведомства, оборудование было изъято. По данному факту было возбуждено уголовное дело.

И вот, пресс-служба областной прокуратуры рассказала о вынесенном приговоре. Ленинский районный суд города Владимира назначил подсудимым наказание в виде штрафов. Александр Ч. получил штраф в размере 500 тысяч рублей, Антон Р.- 300 тысяч рублей и Кристина М.- 150 тысяч рублей.

Приговор в законную силу не вступил.

Фото: http://imeta946.weebly.com/blog/4059195