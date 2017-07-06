ВТБ Капитал занял лидирующие позиции в рэнкингах по DCM, ECM and M&A за 1 полугодие 2017

Деятельность ВТБ Капитал по всем бизнес-направлениям позволила компании занять лидирующие позиции в ренкингах Thomson Reuters, Bloomberg и Mergermarket на рынках долгового и акционерного капитала, а также в области слияний и поглощений по итогам 1 полугодия 2017 года.

Согласно данным Thomson Reuters, ВТБ Капитал занял первую строчку среди организаторов сделок на рынках акционерного капитала (15,5% рынка), выступив организатором 5 транзакций объемом $341 млн. Также инвестиционный банк занял первое место среди организаторов по выпуску облигаций, опередив своих ближайших конкурентов и заняв около 39% рынка. ВТБ Капитал организовал 38 сделок объемом $7,6 млрд.

Результаты ВТБ Капитал на рынках долгового капитала были также отмечены агентством Bloomberg. По итогам первого полугодия 2017 года инвестиционный банк занял первое место среди организаторов по выпуску облигаций на рынках России и Восточной Европы, с долями 26% и 13%, соответственно. На внутреннем рынке ВТБ Капитал провел 48 сделок объемом 434,6 млрд. руб., а в Восточной Европе – 48 транзакций на сумму $7,4 млрд.

Кроме того, согласно рейтингу Mergermarket, ВТБ Капитал лидирует в области слияний и поглощений по количеству и объёму сделок в России и СНГ за данный период. Компания выступила консультантом 7 транзакций объёмом $2,2 млрд. По данным Mergermarket, за 1 полугодие 2017 года общий объем российских M&A сделок составил $6,7 млрд., что почти в четыре раза превышает аналогичный показатель 2016 года.

Риккардо Орчел, старший вице-президент банка ВТБ, отметил: «Впечатляющие результаты ВТБ Капитал на рынках акционерного и долгового капитала свидетельствуют о высоком профессионализме нашей команды в предоставление комплексных услуг нашим клиентам. ВТБ Капитал также намерен укреплять свое лидерство в сфере M&A, повышая долю на внутреннем рынке, и расширять свое присутствие за пределами России и СНГ. Мы ожидаем, что интерес инвесторов к России останется на высоком уровне, и в ближайшие месяцы нас ждет интенсивная работа».

Фото: http://www.stalfond-n.ru/