Во Владимир привезут Ван Гога

С 14 июля по 6 августа в областном центре изобразительного искусства города Владимира будет проходить выставка известнейшего постимпрессиониста Винсента Ван Гога «Симфония цвета». Владимирцы смогут увидеть более 70 картин художника.

Увы, это не оригинальные полотна, а репродукции. Но современные технологии позволяют максимально воспроизвести почерк великого нидерландца.

Репродукции выполнены в технике «жикле» – на натуральный холст краски наносятся с помощью цифровой художественной печати, при этом создается впечатление полной имитации оригинала вплоть до мельчайших деталей, цветов, теней и фактуры мазка.

В проект «Ван Гог. Симфония цвета» вошли 70 наиболее известных работ художника, в том числе «Звездная ночь», хранящаяся в Музее современного искусства в Нью-Йорке, «Зеленое пшеничное поле с кипарисом» из Национальной галереи в Праге, «Красные виноградники в Арле» из Музея изобразительных искусств им. А.С. Пушкина в Москве.

Картины Ван Гога, согласно оценкам с аукционов и частных продаж, – одни из самых дорогих в мире. Согласно оценкам с аукционов и частных продаж. Например, его известная картина «Ирисы» была продана более чем 100 миллионов долларов.

Организаторы объехали с выставкой многие города нашей страны: шедевры Ван Гога уже посмотрели жители Краснодара, Пятигорска, Белгорода, Калуги, Владикавказа… Пришла очередь Владимира.

Гости выставки смогут не только познакомиться с работами художника, но и сами попробовать нарисовать картину в стиле Ван Гога. По выходным в областном центре ИЗО будут проводиться мастер-классы, где и дети, и взрослые под руководством профессионального художника попробуют создать свои репродукции.

Фото: https://vk.com/club147134244?z=photo- 147134244_456239022%2Fwall-147134244_3