Топ-менеджеры «Ростелекома» выступят перед участниками «Территории смыслов»

В ней примут участие более тысячи молодых специалистов в области развития ИТ и смежных отраслей из всех регионов страны. Мероприятие проводит Федеральное агентство по делам молодежи «Росмолодёжь». Гостями второй смены станут представители Минкомсвязи РФ, «Яндекса», «Лаборатории Касперского», «Ростелекома» и других компаний и организаций.

Участники обсудят с гостями перспективы развития в России интернет-отрасли в целом, и цифровых коммуникаций, в частности. Особое место в дебатах отведено вопросам цифровой экономики. Кроме того, в рамках смены пройдёт Всероссийский конкурс молодёжных проектов социальной направленности, лучшие из которых получат финансовую поддержку от «Росмолодёжи».

В субботу 8 июля пройдут две встречи молодых специалистов с представителями «Ростелекома». Директор Центра стратегических инноваций «Ростелекома» Борис Глазков расскажет об Интернете-вещей, начиная с умного дома и заканчивая промышленным интернетом. Директор проектного офиса «Ростелекома» по созданию национальной биометрической платформы Иван Беров представит уникальную технологию идентификации лиц, которая может быть использована в самых различных системах, в том числе – бытовых.

«Ростелеком» традиционно выступает генеральным IT-партнером форума «Территории Смыслов на Клязьме». На территории мероприятия оператор организовал бесшовную Wi-Fi сеть, благодаря которой более тысячи пользователей в каждой смене могут одновременно пользоваться интернетом на высокой скорости.

Форум «Территория смыслов на Клязьме» проходит во Владимирской области с 27 июня по 20 августа 2017 года. В этом году площадка примет 7 тематических смен.

Фото: http://ivanov-ov.ru/page/3?mA82L4