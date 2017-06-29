Промсвязьбанк расширяет доступ к беззалоговому финансированию через механизм факторинга

Специальные меры государственной поддержки малого и среднего бизнеса, участвующего в закупочной деятельности, будут осуществляться в рамках соглашения форума «Атомэкспо-2017» Госкорпорации «Росатом», МСП Банка и Ассоциации факторинговых компаний (АФК).

Промсвязьбанк присоединился к соглашению в рамках проведения кредитно-гарантийной поддержки малого и среднего предпринимательства. В подписании принял участие Александр Карелин, член Правления АФК, Вице-президент – управляющий директор по факторингу Промсвязьбанка.

Соглашение предусматривает создание и использование специализированных программ для оказания финансовой и нефинансовой помощи субъектам МСП, а также разработку и продвижение мер государственной поддержки малого и среднего бизнеса, участвующего в закупочной деятельности.

«Подписание соглашения – это очередной шаг по исполнению директив Правительства России по обеспечению участия МСП в закупках и использованию факторинга в исполнении заказа госкорпораций субъектами МСП – является механизмом, который поможет рынку совершить качественный рывок, – заявил Александр Карелин, член Правления АФК, Вице-президент – управляющий директор по факторингу Промсвязьбанка. – Инициатива «ОПОРЫ РОССИИ» и АФК по повышению финансовой доступности для МСП при исполнении госзаказа претворяется в жизнь и обеспечивает МСП реальными инструментами поддержки».

Деятельность по расширению доступа МСП к беззалоговому финансированию через механизм факторинга также активно обсуждали в рамках Петербургского международного экономического форума. Представители Промсвязьбанка и «ОПОРЫ РОССИИ» предложили внести ряд законодательных поправок для дополнительного стимулирования развития факторинга в России. В частности, изменения под факторинг федеральных законов № 44-ФЗ, 223-ФЗ и статьи 448 ГК, позволят внедрить его в закупочную документацию госзаказчика и снизить риски для участников факторинга госдолга.

Промсвязьбанк занимает 1 место по доле рынка факторинга МСП в России. В банке разработана программа, по которой клиент в течение 1 рабочего дня после отгрузки или выполнения работ получает финансирование в размере до 95% от уступленной задолженности.