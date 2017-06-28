Пользователи нового тарифа Tele2 могут тратить пакет минут на междугородние звонки

Пакет минут, включенный в него, можно расходовать и на междугородние вызовы.

С 27 июня 2017 года Tele2 запустила новый тарифный план «Мой онлайн+», который позволяет абонентам совершать междугородние вызовы за счет входящего в него пакета минут. Абонентская плата в размере 499 рублей в месяц включает 600 минут для звонков на городские и мобильные номера России, 25 Гб интернет-трафика и 50 SMS на номера домашнего региона. Неизрасходованные в текущем месяце остатки основных пакетов минут, интернет-трафика и SMS, включенные в тариф, автоматически переносятся на следующий месяц при своевременном внесении абонентской платы.

Пользователям нового тарифного плана доступны специальные возможности – звонки на номера Tele2 домашнего региона и всей России не расходуют пакет минут, а в поездках по России, за исключением Республики Крым и Севастополя, входящие звонки бесплатны.

Также тарифный план «Мой онлайн +» включает бесплатный интернет-трафик для общения в социальных сетях «ВКонтакте», Facebook, «Одноклассники», мессенджерах WhatsApp, Viber и для пользования мобильными приложениями Tele2 TV и Zvooq. Эти условия сохраняются в домашнем регионе и в поездках по стране, кроме Норильска, Республики Крым и Севастополя.

Денис Маликов, директор макрорегиона «Центр» Tele2:

«Tele2 всегда стремится предлагать тарифы и услуги, которые оптимально отвечают потребностям клиентов. Согласно нашему внутреннему исследованию междугородние звонки стали более востребованы, и часто клиенты на пакетных тарифах совершают больше вызовов в другие регионы страны, при этом не выговаривая объем минут для звонков по домашней области. Мы решили расширить возможности своих абонентов, и теперь пакет минут на тарифе «Мой онлайн +» можно расходовать и для звонков на номера России. Это позволит эффективнее использовать предоставленный объем услуг на тарифе и сэкономить средства на мобильную связь».