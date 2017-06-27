Вице-президентом по развитию бизнеса «Ростелекома» назначен Александр Айвазов

Вице-президентом по развитию бизнеса ПАО «Ростелеком» назначен Александр Айвазов. Новый вице-президент будет заниматься идентификацией новых ниш и курировать разработку цифровых сервисов для развития бизнеса компании в условиях цифровой экономики, включая оценку их инвестиционной привлекательности, работу с технологическими стартапами, создание альянсов и партнерств с инновационными компаниями.

«Уверен, что на посту вице-президента компании Александру Айвазову пригодится его опыт работы в динамичном инвестиционном и венчурном бизнесе, особенно с точки зрения поиска партнеров и создания альянсов с перспективными российскими и международными технологическими лидерами. Нам важно, чтобы «Ростелеком» стал главным оператором в построении цифровой экономики в стране, а для этого компании нужно активно развивать новые цифровые сегменты и направления бизнеса. Александру предстоит гармонично синхронизировать развитие бизнеса в новых нишах со стратегическими целями компании», – отметил президент ПАО «Ростелеком» Михаил Осеевский.

Александр Георгиевич Айвазов родился в 1980 году в Тбилиси. В 2001 году окончил физико-математический факультет Тбилисского государственного университета по специальности «Прикладная физика. Информационные технологии». В 2001-2003 годах проходил обучение в Open University of Great Britain по специальности «Стратегический менеджмент».

В 2000-2011 годах руководил компаниями, которые специализировались на прямых инвестициях и консолидации активов, занимался сделками M&A в России и за рубежом, стратегическим консультированием.

С 2011 года специализируется на инвестициях в высокотехнологичные компании разных стран. Был управляющим партнером и членом советов директоров российских и международных компаний, которые развивали облачные технологии, сервисы искусственного интеллекта, виртуальной и дополненной реальности, онлайн-игры, электронную коммерцию и платежные решения, финтех, SaaS-решения для бизнеса. Отвечал за стратегическое развитие бизнеса портфельных компаний, проведение глубокой реструктуризации бизнес-направлений, участвовал в разработке ключевых продуктов и создании бизнес-партнерств.

Осенью 2016 года приступил к работе в ПАО «Ростелеком» в должности директора по развитию бизнеса, в июне 2017 года назначен вице-президентом по развитию бизнеса.