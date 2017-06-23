В подозрительном пакете в Муроме оказалось мыло

Как сообщают наши коллеги с телеканала «Муромский Меридиан», вчера днем, в 13.55, в дежурную часть полиции поступило сообщение о том, что улице Московской, на автобусной остановке, обнаружен подозрительный предмет, похожий на взрывное устройство. На место незамедлительно выехали оперативные службы. Прилегающая к остановке территория была оцеплена.

В Муром были вызваны взрывотехники из Владимира. С помощью специально обученной собаки специалисты выяснили, что забытый кем-то на остановке пакет, угрозы не представляет. В нем оказалось обыкновенное мыло.

Фото сайта murom.ru и муром24.рф