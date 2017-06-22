Трое владимирцев пострадали у «Белого дома»

Вчера во Владимире, на улице Мира, в районе дома № 15 40-летний водитель автомобиля «Хонда CR-V» при попытке вырулить с второстепенной дороги на главную врезался в «Киа-Рио».

На этом повороте всегда стоит поток машин, выворачивающих с жилого микрорайона. Мелкие аварии случаются здесь регулярно, потому что выехать на оживленную магистраль проблематично. Вот и на этот раз водитель не рассчитал расстояние до машины на главной дороге. Проскочить не удалось. В результате ДТП пострадали три человека, два водителя и пассажир «Киа-Рио».

Похожая авария случилась вчера на улице Белякова, около дома № 18. 33-летний водитель «Тойота-Камри» при выезде со второстепенной дороги на главную врезался в «Шевроле-Лачетти». Опять левый поворот не задался. В результате ДТП травмирован 74-летняя пассажирка «Шевроле-Лачетти».

В это же время в Коврове 39-летняя водитель «Пежо-308» по этой же причине устроила аварию с участием четырех машин. На проспекте Ленина при выезде со второстепенной дороги на главную она врезалась в «Форд-Куга», который от удара отбросило на «девятку». А та уже в свою очередь врезалась в еще одну «девятку», которая двигалась впереди. В результате ДТП пострадали водитель и пассажир «девятки».