Конкурс проходит в рамках проекта «Туристическая инициатива» депутата Госдумы Григория Аникеева.

Собрать уникальную информацию о своей малой родине и поделиться ею с земляками – эти задачи призван решить проект «Туристическая инициатива», который реализуется во Владимирской области с февраля 2016 года по инициативе депутата Госдумы Григория Аникеева. Тысячи жителей региона уже внесли свой вклад в развитие проекта, поделившись сведениями о малоизвестных памятниках истории и архитектуры своей малой родины и предложив уникальные маршруты путешествий.

Конкурс «Из Владимира с любовью» проходит уже во второй раз. В этом году в оргкомитет поступило 140 заявок из разных уголков Владимирской области. В своих работах жители региона поделились фотографиями красивейших мест, видеоэкскурсиями по родному краю, рассказали о работе школьных музеев.

– Наш проект «Туристическая инициатива» позволяет по-новому взглянуть на родную землю, заново открыть для себя ее красоту и уникальную историю, – отметил депутат Госдумы, председатель общественной организации «Милосердие и порядок» Григорий Аникеев. – Конкурс «Из Владимира с любовью» объединил много талантливых людей. В своих работах они показали удивительные уголки нашего региона, рассказали об интересных музеях, проложили необычные туристические маршруты. А самое главное, в каждой из этих работ присутствует трепетное отношение к своей малой родине, к ее природе, истории, традициям.

Хранить историю родного края

Победителей выбрали в трех номинациях: «Прогулка по родным местам», «Хранители истории» и «Красота моей земли».

Участники из Майского дома культуры Александровского района подготовили фотопрезентацию о работе музейной комнаты «Русская горница». Она состоит из нескольких экспозиций: избы, спаленки, сеней и ткацкой светелки. В музее собрано более 2000 уникальных экспонатов.

– Предметы быта и ремесел мы собирали по всем близлежащим селам и деревням, – рассказывает руководитель студии Наталья Гайда. – У нас есть ткацкие станки, прялки, ступы, чугунки, корзины. В студии мы проводим различные мероприятия как с детьми, так и со взрослыми: отмечаем традиционные русские праздники, используя обычаи и обряды наших предков, наряжаемся в костюмы, водим хороводы. У нас накопилось много интересных материалов о работе студии, и мы хотели поделиться ими с жителями региона. И очень здорово, что благодаря таким конкурсам сельские дома культуры могут рассказать о своей работе.

В конкурсе приняло участие много семей. Супруги Лисейковы из Радужного представили фотографию своего любимого города со спутника, на которой разместили достопримечательности Радужного. Среди них – фонтан с подсветкой, памятная стела героям Великой Отечественной войны, деревянный храм.

– Нам очень хотелось поделиться красотой нашего молодого и красивого города, – говорит Елена Лисейкова. – Недавно мы отметили его 45-летие, и мы очень рады, что живем в таком уютном и комфортном месте, где всегда слышен детский смех. Мы считаем, это самый лучший город на Земле.

И любоваться его красотой

Некоторые участники представляют на конкурс свои работы не в первый раз. Так, семья Инны Щегорцевой из села Черкутино Собинского района в прошлом году стала победителем в одной из номинаций. Но идей, материала, а главное, любви к своей малой родине у Щегорцевых столько, что хватит еще не на один конкурс.

– Мы участвуем во многих краеведческих конкурсах, хотим прославить свое село, показать его красоту, рассказать о его богатой истории, поведать, какие прекрасные люди живут на нашей земле, – говорит Инна Щегорцева. – Именно в Черкутино родился государственный деятель Михаил Сперанский, имя которого известно на весь мир. Я живу в этом селе 15 лет и считаю его самым лучшим, самым красивым местом, которым должна гордиться вся Владимирская область.

Научное общество «Искатели» Марковской школы Петушинского района представило туристический маршрут «Черная жемчужина». Это экологическая тропа вокруг Черного озера, расположенного в шести километрах от Покрова.

– Эта экскурсия у нас уже разработана, мы прошли этим маршрутом со своими ребятами, – говорит учитель биологии и химии Марковской школы Татьяна Мальчугова. – Мы провели в лаборатории исследование воды, в результате которого узнали, что она содержит гумусовые кислоты, которые обладают антибактериальными свойствами. Такое встречается редко. Поэтому очень важно сохранить этот уникальный памятник для Петушинского района и для всей Владимирской области.

В ближайших планах юных исследователей – изучить природные особенности реки Клязьмы и отправиться в познавательную экскурсию по Владимирской области. А значит, интересных материалов к следующему конкурсу у них будет достаточно.

– Такие мероприятия просто необходимы, здесь ребята делятся своими исследованиями, и им это очень нравится, – говорит Татьяна Мальчугова. – Как педагог могу отметить, что конкурсы способствуют развитию творческих способностей ребенка, расширяют его кругозор, прививают любовь к Родине. И мы очень благодарны Григорию Викторовичу Аникееву за то, что он дает нашим детям возможность самореализоваться, поверить в свои силы и двигаться вперед. Это очень важно для наших детей.

Поздравляем победителей!

• Гран-при – Марковская школа (Петушинский район),

• номинация «Прогулка по родным местам» – Никита Алекин (г. Суздаль),

• номинация «Хранители истории» – Наталья Гайда (пос. Майский Александровского района),

• номинация «Красота моей земли» – Сергей Лакеев (Владимир).