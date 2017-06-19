Жалоба признана необоснованной

Жалоба ИП Ф… (г.Владимир) на действия конкурсной комиссии признана необоснованной

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09 июня  2017  года  Комиссия  Владимирского УФАС России рассмотрела жалобу  ИП Ф… (г.Владимир) на  действия комиссии  при проведении конкурса с ограниченным участием на поставку говядины и печени говяжьей для нужд ГБУ СО ВО «Владимирский психоневрологический колледж».

По мнению заявителя, конкурсная комиссия необоснованно отказала в доступе к участию в указанном конкурсе с ограниченным участием заявке ИП Ф… по причине непредоставления документов, подтверждающих опыт поставки товаров, являющихся предметом закупки, за предыдущие три года до момента подачи заявки (отсутствуют надлежащим образом  оформленные документы о приемке пищевых продуктов).

Заслушав мнения сторон, изучив представленные документы, Комиссия приняла решение о признании жалобы  ИП Ф…  по доводам, изложенным в ней,  необоснованной.

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