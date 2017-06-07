В Масленке собрались самые меткие полицейские

На учебном полигоне в деревне Масленка стартовал чемпионат МВД России по стрельбе из боевого ручного стрелкового оружия среди сотрудников органов внутренних дел. Проводится он уже в 12-й раз.

Организаторы чемпионата отмечают, что с каждым годом не только растет профессиональный уровень участников чемпионата, но и расширяется его география.

В этом году за призовые места будут состязаться более 450 сотрудников органов внутренних дел из 73 команд территориальных органов и учебных заведений системы МВД России. Среди них и команда Владимирской области, которая является одним из лидеров чемпионата, стабильно показывающим лучшие результаты во всех упражнениях на протяжении нескольких лет.

За пять соревновательных дней спортсменам предстоит показать себя в мастерстве владения боевым пистолетом и автоматом, выполняя заданные упражнения. Несмотря на то, что программа первенства отлично знакома участникам, назвать её простой и предсказать результат никто не берётся, так как есть масса нюансов. В частности, свои коррективы внесли погодные условия.

Традиционно главным судьёй соревнований стал заслуженный мастер спорта России, бронзовый призёр Олимпийских игр в Сиднее полковник Евгений Алейников. Торжественное закрытие чемпионата и награждение победителей состоится 10 июня в Суздале.

Фото: https://33.мвд.рф/