Айфон за пост о форуме достался учителю

Накануне заместитель губернатора Михаил Колков наградил волонтёров V Владимирского межрегионального экономического форума, который прошёл в регионе-33 с 19 по 21 мая. В торжественной церемонии приняли участие самые активные студенты Владимирского государственного университета имени А.Г. и Н.Г. Столетовых и Владимирского филиала Финансового университета при Правительстве России, которые были задействованы в организации и проведении крупнейшего экономического мероприятия 33-го региона.

Всего в мероприятиях V Владимирского экономического форума приняло участие более 60 волонтёров, которые своевременно оказывали помощь в регистрации участников, формировании логистики, участвовали в организации «круглых столов» и пленарных заседаний, готовили раздаточный материал. Кроме того, волонтёры провели экскурсии по выставке продукции лидирующих предприятий и организаций туристического сектора Владимирской области для 2000 школьников 33-го региона. Работу волонтёрского штаба курировал комитет по молодежной политике областной администрации.

Награды получили не только волонтеры форума. Современный смартфон достался победителю конкурса на лучший пост о форуме в социальных сетях. Им стал преподаватель владимирской школы № 6 Дмитрий Ковригин. Его публикация набрала более двух тысяч голосов в интернете.

К слову, по словам Михаила Колкова, практика проведения подобных конкурсов будет продолжена. В частности, планируется проведение конкурса на лучший любительский репортаж со Дня семьи, любви и верности, который в этом году пройдёт в Муроме в 10-й раз.

Фото: https://ok.ru/profile/91294682327/album/438651707095/834041679575 и https://m.vk.com/kmp33