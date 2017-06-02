Владимирское УФАС сообщает

31.05.2017 арбитражным судом Волго-Вятского округа отказано ООО «КЭТК» в удовлетворении требований о признании незаконными и отмене решения Арбитражного суда Владимирской области и постановления Первого арбитражного апелляционного суда по делу по делу № А11-7269/2016.

Напомним, что указанными судебными актами решение Комиссии Владимирского УФАС России по делу № К-574-03/2016 признанно законным и обоснованным.

Обстоятельства дела № К-574-03/2016 заключались в следующем. В адрес Владимирского УФАС России поступила жалоба ООО «КЭТК» на действия организатора торгов – управления экономики, имущественных и земельных отношений администрации города Коврова по включению в конкурсную документацию открытого конкурса на право заключения концессионного соглашения завышенных требований по установлению размера задатка в размере 50 млн. руб. Указанная жалоба была признана необоснованной.