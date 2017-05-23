В роддоме №2 родился тысячный ребенок

Накануне в Родильном доме №2 города Владимира состоялась торжественная выписка тысячного ребенка. В минувший четверг в семье Сергея и Ирины Маслаковичей родилась дочка Аня. По счастливому стечению обстоятельств она стала тысячным ребенком, который появился на свет в этом году в стенах роддома.

По данным облздрава, Анна стала четвертым ребенком в семье. Малышка родилась крепкой и здоровой – вес 3,4 кг, рост – 51 см. В семье Маславковичей подрастают четырнадцатилетняя Мария, семилетняя Анастасия и пятилетний Иван.

Счастливых родителей поздравили главный врач роддома Ирина Кирюхина, заведующая отделением новорожденных Галина Кириллова и заведующая отделом ЗАГС администрации города Владимира Галина Карташова. Они вручили семье подарки, пожелали счастья, здоровья и семейного благополучия.

Как сообщила главный врач родильного дома Ирина Кирюхина, в 2016 году в медицинском учреждении появилось на свет 3603 малыша. В этом году во Владимирской области, как и во многих субъектах РФ, отмечается некоторое снижение уровня рождаемости.

– Мама ребенка Ирина Маслакович родилась в 1983 году, в период реформ и продленного декретного отпуска, – прокомментировала Ирина Михайловна. – Именно поколение 80-х сейчас поддерживает рождаемость за счет создания многодетных семей. За многодетными семьями будущее демографии нашей страны.

Фото сайта dz.avo.ru