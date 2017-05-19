Глава ВТБ открыл торги на Лондонской фондовой бирже

Это право было предоставлено главе ВТБ в честь 10-летия IPO ВТБ и начала торгов ценных бумаг банка на Лондонской бирже.

ВТБ первым среди российских банков провел первичное публичное размещение (IPO) на Лондонской бирже в мае 2007 года, и в том же месяце ценные бумаги банка начали торговаться и в Москве. Это стало крупнейшим на тот момент международным банковским IPO. Объём привлечённых средств в капитал банка составил $8 млрд.

С учетом двух дополнительных размещений акций в 2011 и 2013 гг. ВТБ привлек около $15 млрд. В размещениях ВТБ приняли участие крупнейшие зарубежные и российские инвесторы, а также суверенные фонды. IPO ВТБ внесло существенный вклад в развитие экономики России и ее фондового рынка.

За время, прошедшее с момента публичного размещения, группа ВТБ проделала огромный путь в своем развитии. Доля ВТБ на банковском рынке России выросла более чем в два раза, достигнув почти 20%, а активы выросли в 8 раз до 11 трлн рублей.

Розничный бизнес группы, запущенный в 2005 году, занял лидирующие позиции на российском рынке. В 2016 году банк ВТБ совместно с «Почтой России» запустил уникальный проект – Почта Банк.

Инвестиционный банк ВТБ Капитал был создан в 2008 году и на сегодняшний день является признанным лидером в своем сегменте рынка. Сегодня группа ВТБ включает в себя более чем 10 тыс. отделений и офисов в России и за рубежом, в которых обслуживаются более чем 23 млн клиентов.

Глава ВТБ Андрей Костин подчеркнул, что новым важным этапом развития ВТБ стала недавно принятая группой трехлетняя стратегия развития, которая предусматривает дальнейшее улучшение операционной эффективности и существенный рост чистой прибыли – до более чем 200 млрд руб. по итогам 2019 года. Результаты первого квартала текущего года показывают позитивную динамику всех основных показателей и подтверждают, что ВТБ уверенно движется к достижению своих стратегических целей.